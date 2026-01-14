Haberler

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM, 31 Ocak'ta yapılacak 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Sınav, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşuyor ve başvurular 22 Ocak'a kadar alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 31 Ocak'ta yapılacak 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) başvuruları başladı.

Ösym'nin NSosyal hesabından yapılan duyuruya göre, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan ve bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavı olan e-TEP, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Sınava başvurular, 22 Ocak'a kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" veya "sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 652, İstanbul'da 200, İzmir'de 48 ve Adana'da 100 kontenjanla sınırlı olacak.

