2026 Ehliyet Fiyatları Yüzde 30 Artacak

İZMİR Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 2026 yılı ehliyet fiyatlarının ortalama yüzde 30 artacağını belirterek, yeni yıl öncesi sürücü kurslarında yoğunluk oluştuğunu söyledi. Abacı, "Şu an ehliyet için 7 bin 460 lira ücret ödeniyor. O da pasaportlarla birlikte yüzde 25,49 oranında zamlanacak. Ortalama 10 bin liraya çıkacak ehliyet fiyatı. Bu doğrultuda ehliyet sahibi olmak için ödenen toplam miktarda yüzde 45 civarında artış yaşanacak" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklaması ile 2026 yılı için uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oldu. Açıklanan yüzde 25,49'luk oranla yeni yılda vergi, harç ve trafik cezalarında artış yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

YENİDEN DEĞERLENME ORANI YÜZDE 25

2026 yılı ehliyet fiyatlarının ortalama yüzde 30 artacağını belirten İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, "Fiyat listesi her yıl ocak ayında belirleniyor. 2024'ün sonundan itibaren 2026'nın başına kadar geçen süreçteki değişimlere bakıyoruz. Sürücü kursları ücretlerinin belirlenmesinde çeşitli faktörler var. Bunlardan biri de kira artış oranları. 2025 Kasım ayı iş yeri kira zam oranı, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak yüzde 37,15 olarak açıklandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu ölçütleri beraber toplayacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valilik ile birlikte belirleyeceğimiz kurs fiyatlarında, ortalama yüzde 30 civarında fiyat artışı olacağı görünüyor" dedi.

Sürücü belgesi fiyatlarının da artacağını anlatan Abacı, "Şu an ehliyet için 7 bin 460 lira ücret ödeniyor. O da pasaportlarla birlikte yüzde 25,49 oranında zamlanacak. Ortalama 10 bin liraya çıkacak ehliyet fiyatı. Bu doğrultuda ehliyet sahibi olmak için ödenen toplam miktarda yüzde 45 civarında artış yaşanacak" diye konuştu.

EYLÜLDEN İTİBAREN BAŞVURULARDA ARTIŞ

Abacı, "Her sene eylül ayından sonra sürücü kurslarına başvurularda artış yaşanır. Hem bir yıl sonraki vergi dilimine girmemek için hem de sürücü kursu fiyat artışından zarar görmemek adına sürücü adayları eylül ayından itibaren kayıt için başvuruda bulunur. Bu ay kayıt yapanlar, teorik eğitimini aldıktan sonra elektronik sınava giriyor. Daha sonra kursiyerler direksiyon eğitimini alıyor. Kısa sürede sürücü belgelerine sahip olabiliyorlar. Bu ay içinde başvuranlar, en geç aralığın son haftası ehliyetini almış olacak. 2025'in fiyatlarından almış olurlar" dedi.

'FİYAT ARTIŞI OLMADAN EHLİYET SAHİBİ OLMAK İSTEDİM'

Sürücü adaylarından Mehmet Yiğit Menekşe, "Ekim ayında sürücü kursuna başvurdum. 2026'ya girmeden önce ehliyetimi almak ve fiyat artışı olmadan ehliyet sahibi olmak istedim. Yazılı sınavı geçtim. Direksiyon dersi alıyorum. Arabalara merakım vardı. 18 yaşını doldurur, doldurmaz ehliyetimi almak istedim" diye konuştu.

'VERGİ ARTIŞINDAN ETKİLENMEDEN ALMAK İSTEDİM'

Sude Erken (25) ise "18 yaşımdan beri ehliyet almak istiyordum ama vakit bulamamıştım. Kasım grubundayım. İnşallah sorun yaşamadan geçip, yıl sonunda ehliyetimi almak istiyorum. Yeni yıla kalmadan, vergi artışından etkilenmeden ehliyetimi almak istedim. Yoğunluk vardı. Kontenjandan yararlandığım için mutluyum" dedi.

Nehir Tarlacı (18) da "Ekim ayında başvurdum. Derslere başladım. Yeni yıldan önce ehliyetimi almak istiyorum" diye konuştu.