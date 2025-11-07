2026 Eğitim ve Araştırma Bursları Başvuruları 11 Kasım'da Başlıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2026 yılı eğitim ve araştırma burslarına ilişkin başvuru sürecini 11 Kasım'da başlatacak.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, sosyal bilimler alanını tercih eden öğrencilere destek sağlamak amacıyla verilen bursların 2026 yılı başvuruları 11 Kasım'da alınmaya başlanacak ve 18 Kasım saat 17.00'de sona erecek.

Lisans öğrencileri için YKS başarı sıralamasına göre 9 bin liraya kadar, yerleştirme sıralamasına göre ise 3 bin 375 lira tutarında burs verilecek.

Lisansüstü öğrenciler için ise yüksek lisans bursu 10 bin lira, doktora bursu da 15 bin lira olarak belirlendi.

Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından yürütülen burs programına ilişkin ayrıntılı bilgilere, "burs.ayk.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.