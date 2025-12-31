Türkiye 2026'da dünyaca ünlü müzisyenleri ağırlayacak
Türkiye, 2026 yılı boyunca dünya çapında tanınmış sanatçı ve grupları ağırlayacak. Konser takvimi, Le Trio Joubran ile başlayarak, birçok farklı müzik türündeki sanatçıların katılımıyla devam edecek.
Türkiye, 2026 yılı boyunca düzenlenecek konserlerde, uluslararası müzik dünyasında önemli başarılara imza atmış sanatçı ve grupları ağırlayacak.
Orta Doğu müziğini modern tınılarla buluşturan Filistinli 3 kardeşin bir araya gelerek kurduğu müzik grubu Le Trio Joubran, 10 Ocak 2026'da Haliç Kongre Merkezi'nde vereceği konserle yılın konser takvimini başlatacak.
Güney Koreli deneysel metal grubu Madmans Esprit ise 30 Ocak'ta İstanbul Dorock Heavy Metal Club'da sahne alacak.
Polonyalı grup Behemoth, 11 Şubat'ta İstanbul Zorlu PSM'de, 12 Şubat'ta Ankara Jolly Joker'de konser verecek.
Post-rock türünün sevilen gruplarından God Is An Astronaut ise 13 Şubat'ta Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşacak.
"For the Damaged Coda" ve "23" gibi parçalarıyla tanınan Blonde Redhead 21 Şubat'ta İstanbul Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak.
Uluslararası sanatçılar Türkiye turnesine çıkacak
Arap metal sahnesinin öne çıkan gruplarından Myrath, 4 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta konser verecek.
"Sweater Weather" şarkısıyla tanınan alternatif rock müzik grubu The Neighbourhood, 26 ve 27 Nisan'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.
İsveçli progresif metal grubu Katatonia 6 Mayıs'ta Zorlu PSM'de konser verirken, "Duvet" adlı şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Boa, 9 Mayıs'ta aynı mekanda müzikseverlerle buluşacak.
Pagan folk müziğinin temsilcilerinden Faun, 9 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 10 Mayıs'ta ise Jolly Joker Ankara'da dinleyiciyle buluşacak. Post-metal müzik gruplarından Amenra 15 Mayıs'ta Paribu Art Ana Sahne'de konser verecek.
ABD'li müzisyen, besteci ve akademisyen John Maus, 12 Mayıs 2026'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta hayranlarıyla bir araya gelecek.
Rock müziğin önemli isimlerinden, National Book Award sahibi Patti Smith ise 17 Mayıs'ta Bonus Parkorman'da konser verecek.
Rock ve metal müziğin yıldız isimleri sahnede olacak
Grammy ödüllü Alice Cooper 13 Haziran'da Life Park'ta, aynı gün Kasabian, Bonus Parkorman'da konser verecek.
"Wicked Game" adlı parçasıyla tanınan Amerikalı sanatçı Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Fransız besteci ve piyanist Yann Tiersen ise aynı gün Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak.
Thrash metalin öncü gruplarından Grammy ödülü adayı Megadeth 23 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta konser verirken, progresif rock sahnesinin temsilcileri The Gathering ve The Pineapple Thief 25 Haziran'da Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.
Elektronik müziğin dünya çapında tanınan isimlerinden Moby 29 Haziran'da Zorlu PSM'de sahne alacak. Trivium ise 30 Haziran'da Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek. Alternatif metal grubu Three Days Grace aynı gün KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.
Temmuz ayında takvim yoğunlaşacak
Japon metal sahnesinin temsilcisi Babymetal 1 Temmuz'da Life Park'ta, indie rock müziğin sevilen ismi Mac DeMarco 2 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Punk rock grubu The Offspring ise 10 Temmuz'da Life Park'ta konser verecek.
Progressive rock efsanelerini bir araya getiren BEAT projesi (Steve Vai, Adrian Belew, Tony Levin, Danny Carey) 11 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda performans sergileyecek.
"Forever Young" şarkısıyla bilinen Alphaville 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.
Brit Award ve Grammy ödüllü İngiliz sanal müzik projesi Gorillaz, 14 ve 16 Temmuz'da Parkorman'da sahne alacak.
Mercury Prize ödüllü İngiliz alternatif rock grubu Wolf Alice, 15 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta, Britpop akımı gruplarından Suede ise 17 Temmuz'da Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşacak.
Metal müzikte konsept albümleriyle tanınan ABD'li heavy metal grubu Savatage ise 19 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.
Lamb of God 24 Temmuz'da Bonus Parkorman'da, melodik death metal grubu In Flames ise 26 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da performans sergileyecek.
Progressive rock müziğin önemli gruplarından Jethro Tull 14 Kasım'da, caz ve dünya müziğinin önemli isimlerinden Jan Garbarek ise 4 Aralık'ta Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.