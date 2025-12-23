Adalet Bakanlığından 71 bin 178 personele hizmet içi eğitim

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025'te 71 bin 178 bakanlık personeline hizmet içi eğitim verdiklerini belirterek, "2026'da ise alımını gerçekleştirdiğimiz 3 bin 500 personelle birlikte 85 bin personelimize ihtiyaç duyulan konularda meslek içi eğitimler düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ceza infaz sisteminde görev yapan personele yönelik gelecek yıl gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerini belirlemek ve yol haritasını oluşturmak için Eğitim Kurulu Toplantısı yaptıklarını belirtti.

Bakanlık olarak personelin mesleki eğitimlere sürekli, düzenli ve etkin biçimde katılımını desteklediklerini vurgulayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreci kurumsal bir öncelik olarak görüyor ve teşvik ediyoruz. 2025 yılı içerisinde, 27 bin 233 personelimize yüz yüze, 11 bin 907 personelimize uzaktan, 32 bin 38 personelimize yerinde olmak üzere toplam 71 bin 178 personelimize eğitim verdik. 2026'da ise alımını gerçekleştirdiğimiz 3 bin 500 personelle birlikte 85 bin personelimize ihtiyaç duyulan konularda meslek içi eğitimler düzenleyeceğiz. Sürekli ve kesintisiz eğitim felsefemiz kapsamında adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."