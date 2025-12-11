2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bir süreç yönetiliyor. PKK'nın bağlı bulunduğu KCK'nın tüm organlarıyla feshedildiğine dair bir durum da ortada görmüyoruz" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın bütçeye ilişkin sunumlarının ardından söz aldı. Buğra Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman, her gün olduğu gibi yine klasik bir bütçe görüşmesi yaşıyoruz. Sanayi Bakanlığı'ndan başlayayım. Sayın Bakan büyük bir coşkuyla, büyük bir gururla yaptıklarını anlattı. Hakkıdır, eline emeğine sağlık. Bizler de ülkemiz, milletimiz için olan her işten elbette gurur duyarız. Ama bakın, temel soru şu: Bunun bana faydası ne? Yani bunun millete faydası ne?

Hadi TÜSİAD'ı sevmiyorsunuz. Aldınız, tutukladınız, yurt dışına çıkış yasağı koydunuz. 'Yarın MÜSİAD'da olacağım.' dediniz. Oraya sorun. İstanbul Sanayi Odası'na sorun. İstanbul Ticaret Odası'na sorun. Önünüze gelen bütün sanayicilere sorun. Şu anda halinden memnun olan üç sanayiciden biri desin ki 'Ben memnunum.' Diyeyim ki: 'Tamam, özür dilerim; yaptığınız her faaliyetin bizim iş adamımıza, sanayicimize faydası var.'

Kendi perspektifinden Sayın Bakan verileri açıkladı. Biz de kendi perspektifimizden birtakım verilerden bahsettik. Dedik ki: 'Gayrisafi milli hasıla içinde imalat sanayinin payı yıllar geçtikçe düşmüş, düşmüş, düşmüş… Düşmeye de devam ediyor.' Bununla ilgili net bir şey duyamadık. Yani biz söylüyoruz, soruyoruz ama cevap alamıyoruz. Diyoruz ki: 'Avrupa Birliği'nde otomotivcilerle ilgili ciddi risk taşıyan bir karar alınabilir. Bununla alakalı durum nedir'... Bu yok.

"Milletin canının yandığı konularla ilgili bir iki kelime edin ya"

Tekstilcileri kaybettik. Bakın kayıtlara geçsin: İnşallah yanılırım, inşallah! Önümüzdeki sene Bursa'daki yedek parça üreticileriyle ilgili, bugün tekstilciler hakkında duyduğumuz hikayeleri anlatmak mecburiyetinde kalmayız. Türkiye'nin en büyük nakliye şirketi bu sene en çok hangi malı taşımış biliyor musunuz Sayın Bakan? En çok taşıdığı kalem: makine. Yani Türkiye'de makinelerini söken sanayicilerin makinelerini taşımış. 'Yüzde 70 makine taşıdım' diyor. 'Mısır'a taşıdım' diyor. 'Vietnam'a taşıdım' diyor. Yani lojistik şirketleri artık ürün taşımıyor, sökülen makineleri taşıyor. E biz burada 'Her şey muhteşem, her şey güzel…' Gerçeklerle yüzleşeceğiz. İyi olanları elbette söylemek hakkınız ama milletin canının yandığı konularla ilgili bir iki kelime edin ya.

Savunma sanayisindeki gelişmeler… ASELSAN kuruluş 1975, TUSAŞ 1973, Roketsan 1988. Bunlar kurulmuş, devam etmiş, çok da güzel çalışmalar yapmış. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Ama atılmış temeller üzerine yapılmış. Bakın, hammadde… 2014 yılında bir karar aldınız: Dediniz ki, 'Türkiye'de cari açığın en büyük sebebi enerjiden sonra ara malı, hammadde. Bizim hammadde üretmemiz lazım' Sene 2025… 12 yıl geçmiş. Hala doğru dürüst bir petrokimya tesisi kuramamış bu ülkeye. Bundan mahrum mu? Sanayicinin en önemli girdisi bu. Niye bizim ihracat yaptıkça ithalat artıyor? Bu kadar başarılıysanız niye hala cari açık kapanmadı? Niye hala ihracatımız ithalatımızın altında ve niye her geçen gün bu makas açılıyor? Çünkü bunu kapatacak somut adım atamadınız."

"S-400 füzelerinin ne olduğu belli değil"

İYİ Partili Kavuncu, Milli Savunma Bakanlığı bütçesine evet oyu vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk defa bu sene gönül rahatlığıyla bu evet oyunu vermiyoruz. Çünkü yaşadıklarımız, gördüklerimiz bu sene iç huzuruyla bu evet oyunu vermemizi engelliyor. Yine vereceğiz ama içimiz rahat değil. Niye içimiz rahat değil? Bakın, gururla anlatıyoruz ama diyorum ya: 'Bana faydası ne?' Savunma sanayimiz gelişti, tamam, güzel. Ee be kardeşim, mağaraya giren askerlerimizin 2 bin - 2 bin 500 liraya maske… Bu maskeyi takmadan oraya gidecek; zafiyet niye olur? Niye bu dönemde bu kadar kaza, görev zafiyeti yaşadık? Bunların hepsini son 1 - 1,5 yıl içinde görüyoruz. Onun için diyorum: Bu sene gönül rahatlığıyla bu evet oyunu veremiyoruz.

Bir süreç yönetiliyor. PKK'nın bağlı bulunduğu KCK'nın tüm organlarıyla feshedildiğine dair bir durum da ortada görmüyoruz. Çok detaya girmeyeceğim, amacım polemik yaratmak değil. Ama bakın: Adalar Denizi'ndeki adalar gayri askeri statüde olmasına rağmen Yunanistan tarafından sistematik şekilde askerleştiriliyor. KKTC'de MEB ilanı yok. 2011'de imzalanan kıta sahanlığı anlaşması yolu tercih edilmiş çünkü bu hak ilan gerektirmez; kendiliğinden doğan bir haktır.

Bir bütçe oluşturuluyor. Rusya'dan S-400 füzeleri alınıyor. Ne oldu? Nereye gitti? F-35 programından çıktık. Sonra dönüyoruz, İngiltere'den savaş uçağı alıyoruz. İngiltere Başbakanı, bu anlaşmayı kendi iç siyasetine malzeme olarak kullanıyor: '20 uçak sattım, şu kadar bin istihdam sağlayacağım, vatandaşımı doyuracağım, yedireceğim, içireceğim.' Niye? Çünkü yanlış politikaların sonucunda uğranılan zafiyetler bunlar. Alınan S-400 füzelerinin ne olduğu bile belli değil. Bunu söylemekten de üzüntü duyuyorum. Onu da çok net ifade edeyim. Sorduğumuz soru önergelerinin hiçbiri cevaplanmadı. Sebebini tahmin ediyoruz. Ben Savunma Bakanı'nın bazı konularda istemeden de olsa sessiz kaldığını düşünüyorum."