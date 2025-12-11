2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, "Silah arkadaşlarınızın katillerinin kahramanlaştırılmasını nasıl içinize sindiriyorsunuz? Silah arkadaşlarınızın katledilmelerine 'terör değil, cinayet değil, hatta suç bile değil de hak' diye meşrulaştırılırken gece başınızı yastığa huzurla koyabiliyor musunuz? Silah arkadaşlarınızın katillerinin aflarının söz konusu haline gelmesini nasıl hazmedebiliyorsunuz" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriy

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Meclis Başkanlığı'na çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Görüyoruz ki, her geçen gün bu kutlu çatı altında, milletin Meclisinde milletin vekilleri, milletin tahammül sınırlarını aşan kırmızı çizgilerini hedef alan konuşmalar yapmaktadır. Hem iç tüzüğe hem de kanuna aykırı olan bölücü ve yıkıcı bir ajandayla dile getirilen bu konuşmaları, düşünce özgürlüğü ya da masum talepler olarak görmek, kendimizi kandırmak olur. Bu tarz konuşma ve eylemler konusunda Meclis Başkanlığı kesin kararlar almalıdır."

"Bu bütçe, Türkiye için yeterli değildir"

Taş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, "2026 bütçenizde savunma ve güvenlik harcamaları artmıştır. Ancak bu bütçe maalesef ne Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik riskler, ne çizilen vizyon ne de birden fazla cephede operasyon yürüten geniş coğrafyada etki eden Türkiye için yeterli değildir" dedi.

"Bütçeyi yetersiz buluyoruz"

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, İYİ Parti'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesine "evet" oyu vereceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bütçeyi yetersiz buluyoruz. Milli Savunma Sanayi, Füze Sanayi noktasında önemli aşamalar kaydettiğimizi, deniz kuvvetlerinde çok önemli aşamalar kaydettiğimizi belirtmekle beraber, bu konuda emeği olanlara teşekkür ediyoruz. Ancak tank ve uçak meselesi önümüzde devasa bir sorun olarak duruyor. Sözde müttefikimiz Amerika bize F35'leri vermiyor, motorunu bile vermiyor. Diğer yerler de bize iki misli fiyatına, sınırlı sayıda bu uçakları veriyorlar. Bu da uluslararası açıdan itibarımızın düşük olduğunu göstermektedir.

"Hatay'dan toprak istemek noktasında çalışmalar başlamıştır"

Yeni rejim döneminde çok büyük zaaflar, sıkıntılar yaşayacağımızı ifade etmiştim. Bugün onlarla karşı karşıyayız. Ordusu olmayan Ahmet Şara ve ekonomik açıdan batıya muhtaç bir Ahmet Şara Türkiye'nin meselelerine yardımcı olamaz demiştik ve bugün olanlar da bunlar. PKK, PYD rejimin devrilmesine müteakip önemli oranda mesafe almıştır. Bugün, sahil devleti adı altında bir Alevi devleti kurmak ve bunun akabinde de Hatay'dan toprak istemek noktasında çalışmalar başlamıştır."

"Çocuklarımızı katleden teröristlere 'kahraman' muamelesinin yapıldığı ortamda bir milleti küstürürsünüz"

Adnan Şefik Çirkin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de şöyle konuştu:

"'Türkiye çözülürse Suriye çözülür, Suriye çözülürse Türkiye çözülür' gibi anlamsız yaklaşımlarla sanki çözüm sürecinin anahtarı Türkiye'de ya da Suriye'de gibi bir algı operasyonu yapılmaktadır. Dünyada tüm devletlerin ordularının ana kaynağı ve pınarı millettir. Milleti tarafından kutsanmayan, desteklenmeyen hiçbir ordu yoktur ki dünyada başarılı olsun. Bizim milletimiz ordusunu sever. Bu süreç içerisinde bu çocuklarımızı katleden ve devletimize kasteden bu teröristlere 'kahraman' muamelesinin yapıldığı ortamda bir milleti küstürürsünüz. Buna çok dikkat edilmesi gerekir."

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, "Silah arkadaşlarınızın katillerinin kahramanlaştırılmasını nasıl içinize sindiriyorsunuz? Silah arkadaşlarınızın katledilmelerine 'terör değil, cinayet değil, hatta suç bile değil de hak' diye meşrulaştırılırken gece başınızı yastığa huzurla koyabiliyor musunuz? Silah arkadaşlarınızın katillerinin aflarının söz konusu haline gelmesini nasıl hazmedebiliyorsunuz" diye sordu.

Taşcı, sözlerini, "Teğmenlerin ihracı, askeri liselerini kapatmak, askeri hastaneleri kapatmak, kuvvet komutanlıklarını bakanlığa bağlayarak siyasetin emri altına almak, bütün bunlar zihniyetle ilgilidir" diye tamamladı.

"Biz üretmek zorunda olan bir ülkeyiz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu, imalat sanayisindeki öneme dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Biz üretmek zorunda olan bir ülkeyiz. Enerjide dışa bağımlıyız, cari açık veren bir ülkeyiz. Biz, ticaret dengesine baktığımız zaman iç ihracatı, ithalatın altında olan bir ülkeyiz. İhracatımızın içerisinde imalat sanayisinin payı da çok yüksek. Dolayısıyla güçlü bir ekonomimiz olsun istiyorsak, ülkede istikrar istiyorsak imalat sanayimizi güçlendirmek zorundayız.

"Sanayicimiz üretmek yerine kendini garantiye almak için bol bol stok yapıyor"

Bu çerçeveden baktığımızda, çok rahat değiliz. Bazı veriler bizi endişelendiriyor. Kapasite kullanım oranı ekim ayı itibarıyla düşmekte olduğunu gördük. Gayrisafi Milli Hasıla'ya baktığımızda, yüzde 22,3'tü 1998'te imalat sanayimizin payı. Ama bugün yüzde 16,8'lere düşmüş. Sanayicimiz endişeli. Üretmek yerine kendini garantiye almak için bol bol stok yapıyor. Büyümelerdeki ana sebepler de bu stoklardan kaynaklanıyor."

"İktidar tarafında 5 milletvekilinin olması iki bakanımıza da saygısızlık"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Partili çoğu milletvekilinin, 2026 yılı bütçe görüşmelerine katılmamasına tepki göstererek, "Türkiye'nin iki lokomotif bakanlığı burada fakat AK Parti sıralarında 4 milletvekili var. Sayın Grup Başkanvekilim de zaten telefonla konuşuyor. İçler acısı bir durum. 'Etrafımız ateş çemberi' derken, Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili bu kadar önemli gündem varken, iktidar tarafında 5 milletvekilinin olması iki bakanımıza da saygısızlık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesini de eleştiren Uz, "Bir Bakanlık düşünün, adı Sanayi ve Teknoloji. Ama bütçesinin çoğu ne sanayi yatırımı, ne ARGE, ne de teknoloji. 'Cari transfer' adı altında buharlaşıyor" ifadesini kullandı.