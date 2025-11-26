2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... Ümit Özlale: Bu Ülkede Savunma Sanayi Ak Parti Dönemiyle Başlamadı

Haber: Melis YILDIRIM

(TBMM) - CHP İzmir Milletvkekili Ümit Özlale, "Bu ülkede savunma sanayi AK Parti dönemiyle başlamadı. AK Parti dönemiyle de gelişti ve her olumlu projeye de bütün muhalefet partileri de her zaman için olumlu yanıt verdi" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı 2026 bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Sayıştay raporları görüşülüyor.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakan Yardımcıları, komutanlar ve bürokratlar arasında iki kişi ile ilgili hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Bakan, Güler'i kast ederek, "İki kişiden birisi sizsiniz. Niye? 15 Temmuz'da FETÖ'nün size tavrı sizin Atatürkçü kimliğinizden dolayı biz size karşı ayrı bir kodlama yapmıştık kafamızda. Vatanını seven, Atatürkçü bir subay. İkincisi de Erhan Afyoncu, benim hemşerimdir, Tokatlı. O da Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu'nda görev yapmış, programlarını izlerdim ben. Son derece de keyif alırdım. Ona karşı da bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bunun sebebi beş teğmenimizin ihracıdır. Benim hala aklıma geldikçe isyan edesim geliyor" ifadelerini kullandı.

"Askerlik mesleğini yapan insanların Türkiye'de şu an açlık sınırında yaşıyor olmasını içime sindiremiyorum"

TSK personelinin özlük hakları, uzman çavuşların sorunları gibi sorunlara değinen Bakan, şöyle konuştu:

"Burada askerin, astsubayın, emekli binbaşının, uzman çavuşun ekonomik koşulları ile ilgili, özlük hakları ile ilgili 'Hayır' diyebilecek parlamentoda kimse olduğunu sanmıyorum. Herkes aynı duyguyla 'Evet' der. Bizim rahatça uyuyabilmemiz, bizim çocuklarımız rahat uyuyabilsin diye kendi çocuklarının yetim kalmasını, öksüz kalmasını göze alan insanlardır. ve dünyanın en zor mesleği yapan insanlar. Tatbikatı, nöbeti ben bilirim, en iyi sizler bilirsiniz. Yaşayarak bir yere kök salamaz, çocuğu bir okulda okulunu bitiremez. İlkokul arkadaşı, 5 sene okuduğu bir yer yoktur. Ortaokulu, lisesi, aile böyledir. Babası nöbete gider, anne çocukla kalır. Yani askerlik mesleğini yapan insanların Türkiye'de şu an açlık sınırında yaşıyor olmasını, emeklisinin ben içime sindiremiyorum. Sizin de içinize sindiremediğinizi düşünüyorum.

Klimalı ortamlarda çalışan, rahat koşullarda çalışan insanlarla dağda, bayırda, Suriye'de, Irak'ta, üs bölgelerinde görev yapan insanların aynı koşullarda olmadığını bir gelecek endişesi uzman çavuşun yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Bunların kadroya alınması ile ilgili uzman çavuşların hani 'Birileri var, birileri var' diyoruz ya o birileri sözde, şehit olduğunda arkasından gözyaşı döktüğümüz ama hayattayken kıymetlerini bilmediğimiz birileri."

"Askeri liseler niye kapatıldı"

Yatılı da olmak üzere imam hatip liselerinin olduğunu belirten Bakan, "İyi de askeri liseler, Osmanlı'dan beri, savaşta bile kapatılmamış, askeri liseler niye kapatıldı yani? Niye yeniden açılmıyor" sorularını yöneltti.

"Savunma sanayinde ortaya çıkan bir teknolojik gelişmenin diğer sektörlere aktarılması gerekiyor"

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk yıllarında da önemli savunma sanayi şirketi kurulduğunu belirterek, "Bunların bir tanesi, bu kurumlar bizim hepimizin kurumları olduğu için hiçbir zaman biz bunları siyasileştirmedik. 'Biz yaptık' denmedi. 'Bunlar bizim milletimize, ülkemize armağan olsun' dendi. Bugün bizim eleştirdiğimiz noktalardan bir tanesi budur" dedi. Özlale, "Siyasileştirmeden kastımız şudur. Bu ülkede savunma sanayi AK Parti dönemiyle başlamadı. AK Parti dönemiyle de gelişti ve her olumlu projeye de bütün muhalefet partileri de her zaman için olumlu yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayine daha fazla kaynak yaratılması gerektiğini düşünenlerden olduğunu dile getiren Özlale, "Savunma sanayinde ortaya çıkan bir teknolojik gelişmenin diğer sektörlere aktarılması gerekiyor. Bizim burada Milli Savunma Üniversitesi'ne çok önemli bir rol düşüyor. Çünkü dünyada bütün teknolojik gelişmeler savunma sanayideki bir teknolojik ilerlemenin buluşup diğer sektörlere aktarılmasıyla yapılır" diye konuştu.

"B eyin göçünün engellenmesi gerekiyor"

Özlale, yapılması gereken şeylerden bir tanesinin ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN'daki teknolojik gelişmeleri diğer sektörlere aktarabilecek bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğini vurguladı. Özlale, "Bu mekanizmayı oluşturursak o zaman diğer sektörler de buraya yapılan yatırımlardan kar eder. İkincisi bizim özellikle orta ölçekli yerli şirketlerimizin daha fazla teşvik edilmesi gerekiyor bu sektörde. Burada bir eksiklik var. Üçüncüsü de beyin göçünün engellenmesi gerekiyor. Özellikle biraz önce bahsettiğimiz şirketlerde çok önemli anlamda beyin göçü var" dedi.

Eksik görülen şeylerden birinin de milli muharip uçak Kaan olduğunu söyleyen Özlale, "Motor problemi çözülmeden proje ilerlediği için bugün hepimizin malum olan noktaya geldi" diye konuştu.

"B ir Atmaca füzesinin gizli kalması bizim açımızdan çok daha önemli"

Özlale, "Caydırıcılık dediğiniz şey sadece gösterdiğinizde değil, göstermediğiniz şeyle de doğar. Mesela füze menzillerinden radar kapasitesine, hava savunma sistemleri katmanlarından İHA, SİHA'ların teknik özelliklerine kadar gizli kalması gereken bilgilerin propaganda uğruna sosyal medyada paylaşılması bizce çok önemli bir yanlış. Örnek verelim mesela biz yükseklik, attığı füzenin menzili, geliştirilmekte olan hava savunma sistemlerinin koruma özellikleri daha onlarca gizli kalması gereken bilgileri bir popülist propagandayla açıklıyoruz. Bakın bu çok önemli bir yanlış. Mesela bir Atmaca füzesinin gizli kalması, İHA'larımızda kullanılabilen füzelerinin varlığının bilinmemesi bizim açımızdan çok daha önemli şeyler" ifadelerini kullandı.

"Arkadaş, siz bu savunma sanayisini düğünde takılan takılarla oluşturmadınız, inşa etmediniz "

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise konuşmasında savunma sanayi şirketlerinin "siyasallaştırılmasına" tepki gösterdi. Bakırlıoğlu, "Savunma Sanayisi Destekleme Fonu da Türk halkının, hepimizin vergileriyle finanse edilmektedir. O sebeple bu olayın siyasi bir malzeme haline getirilmesi en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Burada herkesin inandığı, çok ciddi geçmişte de bedeller ödendi. Şu anda da Türk halkı vergileriyle bu bedeli ödemektedir. Bizim itirazımız bunadır. Yani biz şunu söylüyoruz: Arkadaş, siz bu savunma sanayisini düğünde takılan takılarla oluşturmadınız, inşa etmediniz. Bu savunma sanayisi Türk halkınındır ve herkesin de bununla aynı gururu duyması lazımdır. İtirazımız bunun siyasi bir propaganda haline getirilmesidir" ifadelerini kullandı.