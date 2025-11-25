2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... Bakan Tunç: Bir Tek Kadınımızın Bile Şiddete Maruz Kalması Hepimizi Derinden Yaralar

Haber: Erva GÜN - Esra TOKAT

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı kabul edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklara ilişkin kamuoyunda gündeme gelen düzenlemelere ilişkin, "Öncelikle bizim dikkate almamız gereken suça sürüklenen nedenleri ortadan kaldırmak. Dolayısıyla asıl suçlu olan suça sürüklenen nedenlerdir. Bu nedenleri ortadan kaldırmaya çalışmak lazım" dedi. Bakan Tunç, öte yandan kadına yönelik şiddet hakkındaki cezasızlık politikası eleştirilerine de, "Bir tek kadınımızın bile şiddete maruz kalması hepimizi derinden yaralar" yanıtını verdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, değerlendirmelerde bulundu.

Covid düzenlemesinin hayata geçirilmemesine ilişkin eleştirileri yanıtlayan Tunç, Covid ile ilgili düzenlemenin 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevlerinde bulunanların yararlandığını belirtti. Tunç, Suç tarihi bakımından 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleyen, daha sonra suç işleyip de davası daha hızlı sonuçlanıp cezaevinde bulunanlar yararlanmıştır. Ama davası sonuçlanmayanlar, cezaevinde bulunamayanlar yararlanamamıştır. Bu konuda eşitlik ilkesi bakımından eleştiriler var, talepler yoğun olarak geliyor" dedi.

Tunç, bu konunun etki analizinin yapılması gerektiğini, grup başkanının kamuoyuna açıklama yaptığını ve etki analizine göre taleplerin değerlendirilmesinin Meclis'in takdirinde olduğunu söyledi.

"Bir tek kadınımızın bile şiddete maruz kalması hepimizi derinden yaralar"

"Bugün, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" diyen Tunç, "Bir tek kadınımızın bile şiddete maruz kalması hepimizi derinden yaralar" ifadelerini kullandı. Bu alanda anayasal düzenlemeler, aile mahkemelerinin kurulması, Adli Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulması, savcılıklarda özel soruşturma büroları ile tedbir mahkemelerinin tesis edilmesi gibi uygulamaları hatırlatan Tunç, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerle; kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında kadına karşı işlenmesi halinde cezayı artıran ağırlaştırıcı neden kabul edildiğini, kadına karşı kasten yaralama suçlarında kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama nedeninin öngörüldüğünü, ısrarlı takibin müstakil suç haline getirildiğini dile getirdi.

Tunç, "İyi hal indirimi" uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapıldığını, mağdur kadınların talebi halinde ücretsiz avukat görevlendirmesi sağlandığını ve adliyelerde kadın-çocuk adli görüşme odaları ile eğitim çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Eylem Planı çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

"Asıl suçlu olan suça sürüklenen nedenlerdir"

Bakan Tunç, çocuk yargılamalarında onarıcı adalet anlayışı ve çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde düzenlemeler yapıldığını, 2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunu ile alınacak tedbir kararlarının mevzuata kavuştuğunu söyledi. Çocuk Adalet Merkezlerinin önemine dikkat çeken Tunç, Bursa, Erzurum ve Eskişehir'de açılışların gerçekleştirildiğini, Kayseri'de planlandığını ve İzmir'de hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Tunç, kamuoyunda tartışılan suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme ihtiyaçlarına da değinerek, Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca 0–12 yaş grubunun ceza almadığını, 12–15 yaş aralığında yarıya, 15–18 yaş aralığında ise üçte bir oranında indirim uygulandığını hatırlattı.

Yasal düzenlemede caydırıcılık ve adalet sistemi içerisinde "kapsamlı değerlendirme yapmak lazım" diyen Tunç, "Öncelikle bizim dikkate almamız gereken suça sürüklenen nedenleri ortadan kaldırmak. Dolayısıyla asıl suçlu olan suça sürüklenen nedenlerdir. Bu nedenleri ortadan kaldırmaya çalışmak lazım" ifadesini kullandı.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili Meclis'te Araştırma Komisyonu'nun kurulduğunu hatırlatan Tunç, "Bu komisyon çok önemli bir çalışma sergileyecek ve o komisyonun suça sürüklenen nedenlerin araştırılması ve bu konuda mevzuatta yapılması gereken ya da uygulamalarda yapılması gereken hususlarla ilgili Meclisimizin raporunu takip edeceğiz. O görüşmelere de inşallah bizler katkı sağlamaya çalışacağız" dedi.

"Hukukun Üstünlüğü Endeksi, objektif kritere dayanmıyor"

"Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Türkiye'nin çok geride olduğu" eleştirilerini yanıtlayan Tunç, endeksin objektif kriterlere dayanmadığını, Türkiye gerçeklerini yansıtmadığını ve kendi içinde çelişkiler barındırdığını kaydetti.

Tunç, endeksin kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından hazırlandığını belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri eski Barolar Birliği Başkanı'nın kurduğu bir dernek ve bu dernek her yıl Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksi sıralamasını yapıyor. Sıralamada Türkiye'yi 118. sırada gösterdiler bu sene itibarıyla" dedi. Listede Türkiye'nin üzerinde yer alan ülkelerin demokrasi ve serbest seçim koşulları açısından Türkiye'yle kıyaslanamayacağını söyleyen Tunç, sıralamanın objektif olmadığını dile getirerek, "Objektif kritere dayanmıyor. Türkiye gerçeklerini göz ardı eden, anketlerini göz ardı eden, sadece belli uzmanlardan oluşan, onların da belli ideolojiye sahip kişilerden alınan görüşler doğrultusunda bir sıralama yapılıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, kuruluşun kendi internet sitesinde yayımlanan halka yönelik anket sonuçlarının da endeksle çeliştiğini belirtti. Endeksteki sayfalarda, genel nüfus anketi sonuçlarının sıralamayla uyumlu olmadığının ifade edildiğini aktaran Tunç, "Genel nüfus anketi sonuçlarına bakıldığında endeksteki sıralamamızın vatandaşlarımızın genel görüşünü yansıtmadığı açıkça gösteriliyor" bilgisini paylaştı.

Tunç, Türkiye'de yargılama sürecinin adil işlediğine inanan vatandaş oranının ankette yüzde 59 olarak yer aldığını belirterek, bu oranın listede üst sıralarda bulunan ülkelerin gerisinde olmadığını söyledi. Tunç, "Yargılama sonunda elde ettiği sonuçtan bağımsız olarak, yargılama sürecinin adil işlediğine inanan vatandaşlarımızın oranı ülkemizde yüzde 59 diyor bu anket. Ama bu oran endekste 2. sırada gösterilen Norveç'te yüzde 36 gösteriyor. İsveç 4. sırada endekste yüzde 52 gösteriyor. 12. sırada Avusturya yüzde 52 gösteriyor. 34. sırada İtalya yüzde 48 gösteriyor" dedi.

Hizmet memnuniyetine ilişkin oranlarda da Türkiye'nin endekste üst sıralarda yer alan ülkelerden daha iyi göründüğünü ifade eden Tunç, "Yargılama sürecinden memnun olduğunu ifade eden vatandaşlarımızın - ki arkadan hizmet aldı - yüzde 74 gösteriyor bu listede. Ama endekste 2. sırada yer alan Norveç yüzde 61" diye konuştu.

(Sürecek)