2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

(TBMM) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, bu yılın ilk 10 ayında 217 kadın cinayeti işlendiğini, geçen yıla göre kadın cinayetlerinin yüzde 25,2 azalarak 73 vaka düştüğünü belirterek, "Bu konu bir istatistik meselesi değildir. Her biri, bir annenin, bir evladın, bir kardeşin yüreğinde kapanmayan bir yaradır. Bu tablo bize, mücadelemizin bitmediğini ve durmaya hakkımızın olmadığını bir kez daha hatırlatmaktadır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı.

Komisyonda bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bütçesinin genel bütçe içindeki payının yüzde 8,56 olduğunu belirterek, toplam 1 trilyon 476 milyar 729 milyon 363 bin TL'lik ödenek teklifinin yüzde 8,09'unun Bakanlık Merkez Birimleri'ne, yüzde 91,91'inin bağlı kuruluşlara ayrıldığını söyledi.

Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair şöyle konuştu:

"Terör, bu topraklarda sadece canlarımıza değil, evlatlarımızın umutlarına da kastetmiştir. Ancak canından geçen aziz şehitlerimizin cesareti, gazilerimizin fedakarlıkları, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla kurduğu ülkemizi asla dize getirememiştir. Bugün biz, o umudu yeniden yeşerten yeni bir dönemin, 'Terörsüz Türkiye' döneminin mücadelesini veriyoruz. Bu mücadele, partiler üstü bir milli duruştur.

Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli birliğimizi önceleyen duruşuyla, 'Terörsüz Türkiye' sürecini, siyasi partilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve aziz milletimizle birlikte kararlılıkla yürütüyoruz. Gazi Meclisimizin çatısı altında tarihi bir misyonu yerine getiren 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu', devletimizin ve milletimizin teröre karşı gösterdiği kararlı iradenin ve katılımcı bir demokrasi anlayışının güçlü bir tezahürüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, meselelerini milletinin gözü önünde çözme kararlılığının bir göstergesidir.

Terörsüz Türkiye; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminatıdır. Silahların değil, sözün konuştuğu bir Türkiye'dir. Türk'ün de Kürt'ün de kardeşçe yaşadığı bir vatandır. Üreten, kalkınan, güçlü bir Türkiye'dir. Bu nedenle 'Terörsüz Türkiye'; yalnızca bir güvenlik projesi değil, aynı zamanda bir medeniyet ve kardeşlik hedefidir; bir 'milli mücadele' sahasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, 'Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için, durmadan çalışmaya devam edeceğiz.'

Halk iradesine, siyasal sürece ve demokrasiye saldırı olan terörle mücadelemiz, milletimizin huzur, demokrasi ve geleceğine sahip çıkma iradesinin göstergesidir. Terörün en sinsi yapılanmalarından olan FETÖ ve iş birlikçileriyle; milletimizin huzuruna kast eden tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, aynı kararlılıkla devam etmektedir."

"FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2.285 kişi tutuklandı"

Yerlikaya, 1 Ocak–31 Ekim tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 3 bin 258 operasyon düzenlendiğini; bin 395 kişinin tutuklandığını ve bin 347 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Aynı dönemde DEAŞ terör örgütüne yönelik bin 457 operasyon yapıldığını, 662 kişinin tutuklandığını ve 693 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı. DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik ise 691 operasyon gerçekleştirildiğini; 228 tutuklama ve 545 adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Yerlikaya, yıl içinde hapis cezası bulunan 166 bin 692 kişinin—24 bin 968'i hırsızlık, 17 bin 191'i dolandırıcılık, 2 bin 356'sı terör, 3 bin 48'i kasten öldürme suçlarından aranan—yakalandığını, ayrıca ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında oluşturulan özel ekiplerin ve ödül sisteminin katkısıyla son 10 ayda 41 bin 750'si ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 90 bin 574 silah ele geçirildiğini ve 99 bin 327 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

"Kabinemizde yaka kamerası sayısı 103 bin 841'e yükselmiştir"

Yerlikaya, güvenlik hizmetlerinde yeni bir dönem başlatan yaka kamerası uygulamasının Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelince kullanılarak olayların tarafsız ve kesintisiz kaydedilmesini sağladığını, göreve geldiğinde 14 bin 396 olan kamera sayısının kabine döneminde yapılan 89 bin 495 alımla 103 bin 841'e çıktığını, 2026'da planlanan 60 bin 100 yeni alımla toplam sayının 163 bin 941'e ulaşacağını ve ASELSAN iş birliğiyle yürütülen bu projenin güvenlik hizmetlerine yerli, milli ve şeffaf bir güç kazandırdığını söyledi.

"Geçen yıla göre kadın cinayeti yüzde 25,2 azaldı"

Yerlikaya, bu yılın ilk 10 ayında 217 kadın cinayeti işlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadına yönelen her türlü şiddet, kötü muamele ve ayrımcılık; sadece bir bireye değil, toplumun vicdanına, devletimizin adalet anlayışına ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbedir. Biz bu meseleyi, sadece bir güvenlik konusu olarak değil; insan onurunu koruma, toplumsal vicdanı yaşatma ve medeniyetimizi savunma meselesi olarak görüyoruz.

Bugün devletimizin tüm kurumları, sivil toplum örgütleri ve güvenlik birimlerimiz bu alanda, kararlı, sistemli ve sonuç üreten bir mücadele yürütüyor. ve artık bu mücadele sonuç vermeye başladı. Dünyada kadına yönelik şiddet oranları artarken, Türkiye'de bu oran yükselmiyor; aksine, azalma eğilimi gösteriyor. Geçen yılın ilk 10 ayında maalesef 290 kadın cinayeti işlenmişti. Bu yılın ilk 10 ayında ise maalesef 217 kadın cinayeti işlendi. Evet, geçen yıla göre kadın cinayeti yüzde 25,2 azaldı, yani bir önceki yıla göre 73 daha az kadın cinayeti işlendi ama bu konu bir istatistik meselesi değildir. Her biri, bir annenin, bir evladın, bir kardeşin yüreğinde kapanmayan bir yaradır. Bu tablo bize, mücadelemizin bitmediğini ve durmaya hakkımızın olmadığını bir kez daha hatırlatmaktadır.

Kadına şiddet vakalarını önlemek için teknolojik kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz. Bugün 2 bin kapasiteli Elektronik İzleme Merkezinde, 67 ilde bin 556 vakayı aktif olarak takip ediyoruz. Bu sistem sayesinde, şiddet uygulayan her failin adımını izliyor; risk tespit edildiği anda devreye giriyoruz.

Bu yılın ilk 10 ayında, 158 bin 411 erkek hakkında önleyici tedbir, 39 bin 735 kadın hakkında koruyucu tedbir kararı alınmıştır. Bu tedbirlerin etkinliği, sahadaki hassasiyetimizle birleşiyor. KADES uygulamamız, kadınlar için hayati bir güvenlik kalkanı haline geldi. Her ihbar, 'en öncelikli çağrı' olarak değerlendiriliyor. Bir kadın 'yardım' dediğinde, bulunduğu yere en yakın ekip —ister trafik, ister asayiş, ister özel harekat olsun— derhal o adrese yönlendiriliyor.

Ekiplerimiz, koruma tedbiri bulunan hiçbir kadını yalnız bırakmıyor; sadece evine değil, mahallesine, komşusuna, bakkalına kadar ulaşarak çevresel güvenlik zincirini oluşturuyor. Çünkü bir kadının hayatını kurtarmak; sadece bir kişiyi değil, bir ailenin geleceğini, bir toplumun vicdanını korumaktır. Bu mücadelede hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir istisna yoktur. Ne adalet duygusundan, ne vicdandan, ne de insanlık onurundan bir adım dahi geri atmayacağız."

"2025 yılında 552 örgüt çökertildi, 76 milyar TL değerinde malvarlığına el konuldu"

Yerlikaya, 2025 yılında KOM, narkotik ve siber organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarla 552 örgütün çökertildiğini, 6 bin 788 örgüt üyesinin tutuklandığını ve sadece yılın ilk 10 ayında bu yapılara ait 76 milyar TL değerinde malvarlığına el konulduğunu açıkladı.

"Bin 35 şahıs hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı"

Yerlikaya, bu yılın ilk 10 ayında 305'i kırmızı bülten, 90'ı kırmızı difüzyon ile aranan toplam 395 yabancı şahsın ülkemizde yakalandığını, kırmızı bültenle aranan 279 kişinin iadesinin sağlandığını ve yurt dışında tespit edilen bin 35 şahıs hakkında da kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı.

"İlk 10 ayda uyuşturucu operasyonlarında 35 bin 226 kişinin tutuklandı"

Yerlikaya, bu yılın ilk 10 ayında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonlarla 35 bin 226 kişinin tutuklandığını, 37,9 ton uyuşturucu madde ve 112 milyonu aşkın farklı uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildiğini açıkladı.

"Bizim amacımız trafik cezası kesmek değil, bizim amacımız trafik kültürünü oluşturmak"

Yerlikaya, AK Parti GrubU tarafından 36 maddeden oluşan "Yeni Trafik Yasası Teklifi" hazırlandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Gazi Meclis'imizin takdirine sunulacak. İnanıyorum ki; bu teklif yasalaştığında hiç kimse yolda makas atamayacak, drift yapamayacak. 'Düğünümüz var, oğlumu askere uğurluyorum' diyerek keyfine göre yolu kapatamayacak. Ambulansa yol vermemeyi aklına bile getirmeyecek. Herkes gaza basmadan önce, kırmızı ışıkta geçmeden önce bir kez daha düşünecek.

Ayrıca bu dönemde her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın sesine de kulak verdik. Özellikle yollarımızdaki trafik levhalarının yeknesaklığını sağlamak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile müşterek çalışma başlattık.

10 Kasım 2025 tarihine kadar ana yollarımızda 32 bin 845 levhayı kaldırarak sadeleştirdik. Benzer çalışma halihazırda her ilimizde diğer yollar ile belediye sorumluluk bölgesindeki alanlarda da devam etmektedir. İnşallah yıl sonuna kadar bu alanlardaki çalışmaları tamamlamayı hedeflemekteyiz. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum: Bizim amacımız trafik cezası kesmek değil. Bizim amacımız trafik kültürünü oluşturmak. Canlarımızı kurtarmak. Bizim gayemiz kurala uymanın, bir vicdan ve medeni tavır olduğunu göstermektir."

"31 Ekim 2025 itibarıyla ülkede 3 milyon 615 bin 491 yasal kalış hakkı olan yabancı bulunuyor"

Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde insan onurunu koruyan, kamu düzenini sağlayan ve devlet aklı ile vicdanı bir araya getiren bütüncül bir yaklaşım benimsediğini; 31 Ekim itibarıyla ülkede 3 milyon 615 bin 491 yasal kalış hakkı olan yabancı bulunduğunu (2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 85 bin 40'ı ikamet izni sahipleri, 149 bin 125'i uluslararası koruma altındakiler) ve düzensiz göçle mücadelede bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 627 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı. 9 Aralık 2024-12 Kasım 2025 tarihleri arasında 557 bin 702 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise 1 milyon 297 bin 705 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı. Geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, süreci hassasiyetle yönetmeye devam ediyoruz."