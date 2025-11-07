2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Haber: Ogün AKKAYA - Berfin Bayır

(TBMM) - Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, " Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Ne Amerika'ya ne de bir başka ülkeye boyun eğmez. Bu millet kendi kaynaklarını kendi eliyle işletmektedir. Nadir toprak elementleri satılacak güya, Amerika ile gizli anlaşma yapılacak güya… Bunların hepsi bir düzmecedir. Burada Sayın Akın Gürlek'e yönelik mesnetsiz iddialarda bulunuldu. Kişisel saldırı ve itibarsızlaştırma yoluna tevessül edildi. Bu, kişileri itibarsızlaştırmaya yönelik bir saldırıdır. Bakan Yardımcılığı döneminde, o döneme dair dile getirdiğiniz konular en basit ifadeyle şark kurnazlığıdır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, elektrik tarifelerine ilişkin iddialara tepki gösterdi. Açıkkapı, "Bizim hükümetlerimiz 24 yıldır bütçeyi yapıyor. Hiçbir zaman buraya gelerek hiçbir hükümetimiz ve hiçbir hükümetimizin temsilcisi milletimize 'masal' anlatmadı. Hükümetlerimiz burada yapmış oldukları icraatları anlattı ve milletimize hizmet etti" dedi.

Elektrik fiyatlarına ilişkin eleştirilere yanıt veren Açıkkapı, "Elektrik fiyatları üzerinden farklı bir yaklaşım oldu; '21 milyon vatandaşımıza zam yapılmış' denildi. Ancak bu ifade asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir ifadedir" ifadelerini kullandı.

Açıkkapı, düzenlemenin dar gelirli vatandaşları değil, yüksek tüketimli ve ayrıcalıklı tarifede bulunan sınırlı sayıdaki aboneleri ilgilendirdiğini belirterek, "21 milyon vatandaşa zam yapıldı, demek asılsızdır" diye konuştu.

"CHP'nin iddia ettiği gibi gizli bir zam değil, gizli bir adalet sağlanmakta"

AK Partili Açıkkapı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etkilenen kısım sadece yüzde 6'dır. Devlet desteği dar gelirliye aynen devam edecektir. Düzenlemenin amacı israfı önlemek ve sübvansiyonları adil bir şekilde dağıtmaktır. Burada ne bir zam kararı ne de bir 'soygun düzen' vardır, sizin ifadenizdeki gibi. Bu, Türkiye'nin enerji kaynaklarının adil bir şekilde kullanılmasını ve vatandaşını koruyan bir sosyal dengeleme reformudur. Asansör, hidrofor, çevre düzenlemesi gibi ortak alan sayaçlarına yansıtılan fark, doğrudan faturalara değil, tüketim oranlarına göre düzenlenmiştir.

"Termik santraller özelleştirildi, kamu zarara uğradı' iddiası tamamen bir çarpıtmadır"

CHP'nin iddia ettiği gibi gizli bir zam değil, gizli bir adalet sağlanmaktadır. Enerji arz güvenliği sadece üretim değil, sistemin sürekliliği anlamına gelir. TEDAŞ'ın kapasite mekanizması, iddia edildiği gibi 'yandaşlara para aktarma sistemi' değil, Avrupa Birliği normlarına uygun bir güvenlik mekanizmasıdır. Bu sistem sayesinde kış aylarında karanlıkta kalmıyoruz, arz güvenliğini sağlıyoruz. Türkiye, 2024 yılında enerjide arz güvenliği endeksinde Avrupa'da ilk beş ülke arasındadır. Burada ifade edildiği gibi 'termik santraller özelleştirildi, kamu zarara uğradı' iddiası tamamen bir çarpıtmadır. Bu özelleştirmeler sayesinde devlet işletme maliyetinden kurtulmuştur. Yeni yatırımlar özel sektör eliyle yapılmıştır. Çevre standartları yükseltilmiştir ve binlerce kişiye istihdam sağlanmıştır. Borç yapılandırması, Meclis'in onayıyla mali sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yapılmış bir düzenlemedir. Kamu zararı değil, kamu kazancı doğmuştur. Amerika'da Ukrayna ile olan bazı yakınlaşmaları Türkiye'ye benzeterek yaklaşım sergilemek de oldukça iç acıtıcıdır.

"Nadir toprak elementleri satılacak güya, Amerika ile gizli anlaşma yapılacak güya…"

Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Ne Amerika'ya ne de bir başka ülkeye boyun eğmez. Bu millet kendi kaynaklarını kendi eliyle işletmektedir. Nadir toprak elementleri satılacak güya, Amerika ile gizli anlaşma yapılacak güya… Bunların hepsi bir düzmecedir, iftiradır, tezvirattır. Halkımızı, vatandaşlarımızı yanıltmak ve algı oluşturmaktır. Türkiye'de nadir toprak elementlerinin üretimi Eti Maden eliyle yapılmakta olup her gramı devletimizin kontrolündedir. Ne satılmıştır ne de satılacaktır. Ne devredilecektir. Nadir elementlerimiz devlet tarafından taahhüt altına alınmıştı. Devletimiz tarafından en güzel ve en verimli şekilde işletilecektir.

"Akın Gürlek'le işi kişisel husumete taşıma çabasındasınız"

Burada Sayın Akın Gürlek'e yönelik mesnetsiz iddialarda bulunuldu. Kişisel saldırı ve itibarsızlaştırma yoluna tevessül edildi. Bu, kişileri itibarsızlaştırmaya yönelik bir saldırıdır. Bakan Yardımcılığı döneminde, o döneme dair dile getirdiğiniz konular en basit ifadeyle şark kurnazlığıdır. Sayın Gürlek geçmişteki tüm görevlerinde hukuka, devletin ciddiyetine ve kamu yararına hizmet etmiş bir isimdir. Eti Maden'in yurt dışı iştiraklerinde görev yapan her yönetici, devletin güvencesiyle, görevlendirmesiyle ve Sayıştay denetimi altında çalışır. Bu tür iftiralar ne gerçekleri örtebilir ne de devletimizin itibarını zedeleyebilir. Bakın, işi kişisel husumete götürme çabasındasınız. Akın Gürlek'le işi kişisel husumete taşıma çabasındasınız. Bunu aziz milletimiz görüyor ve biliyor."