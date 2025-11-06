2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - İyi Parti Samsun Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Erhan Usta, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşmelerinin sürdüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüksek faiz yükü altına girdiğini belirterek, "Eylül 2021'den Ağustos 2025'e kadar 132,8 milyar dolar faiz ödemişiz. Eylül 2025 itibarıyla önümüzdeki dönemde ödeyeceğimiz doğmuş faiz yükümüz 230 milyar dolar. Bu ülkede son 4 yılda doğan ilave faiz yükü 237 milyar dolardır. Bu yanlışları yapmasaydık, bu ülkeyi daha iyi yönetmiş olsaydık, bu 237 milyar dolar bizim cebimizde kalacaktı" diye konuştu.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimişek'in bütçeye ilişkin sunumunun ardından söz alan İYİ Parti Sözcüsü Erhan Usta, hükümetin "tasarruf" söylemlerinin uygulamada karşılık bulmadığını savunarak, BDDK'daki harcamaları örnek gösterdi. Usta, "Siz burada 'tasarruf' diyorsunuz ama BDDK'da bir araç saltanatı var. Katılım Bankaları Birliği üzerinden araçlar alınıyor. Merkez Bankası'nın binasında yeri boş dururken başka bir binada milyonlarca lira kira ödüyor. Siz de diyorsunuz ki 'tasarruf yapıyoruz.' BDDK bu bütçenin bir parçası değil mi?" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyona ilişkin açıklamalarına değinen Usta, hedeflerle gerçekleşme arasındaki farkın güven kaybına yol açtığını söyledi. Usta, "Siz diyorsunuz ki 'program çalışıyor, enflasyon düşüyor.' Ancak 2025 yılı tahmini yüzde 15'ti, şu anda 30-31 civarında, muhtemelen 32-32,5 gibi bir enflasyonla bitireceğiz. Yüzde 100'ün üzerinde bir sapmanın olduğu bir ortamda bunlara ne kadar güven olabilir" diye sordu.

Erhan Usta: Son 4 yılda doğan ilave faiz yükü 237 milyar dolar

Öncelikle güven sorunun onarılmasını gerektiğini dile getiren Usta, "Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın uyguladığı politikalar nedeniyle ciddi bir güvensizlik ortamı var. Bu, sizi de etkiliyor. Siz gelecek yıl için enflasyon hedefine yüzde 16 diyorsunuz ama reel sektör, gelecek 12 ayda enflasyon yüzde 36 olacak diyor. Hane halkı 54 diyor. Şimdi böyle bir ortamda siz bu enflasyonu nasıl düşüreceksiniz?" şeklinde konuştu.

Usta, Türkiye'nin yüksek faiz yükü altına girdiğini belirterek, "Eylül 2021'den Ağustos 2025'e kadar 132,8 milyar dolar faiz ödemişiz. Eylül 2025 itibarıyla önümüzdeki dönemde ödeyeceğimiz doğmuş faiz yükümüz 230 milyar dolar. Öde öde bitmiyor bu borç. Bu önceki dönemden gelen bir enkaz. Sizin dönemden de gelen sıkıntılar var ama niye? Borçlanma stratejisindeki yanlışlıklar, altına, kura ve enflasyona dayalı borçlanmalar, sonra onların patlamaları derken bir anda içinden çıkılmaz bir hale geldi. Bu ülkede son 4 yılda doğan ilave faiz yükü 237 milyar dolardır. Bu yanlışları yapmasaydık, bu ülkeyi daha iyi yönetmiş olsaydık, bu 237 milyar dolar bizim cebimizde kalacaktı" ifadelerini kullandı.

Sadullah Kısacık: Tahsilat ekonomisinin ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur

Yeniyol Grubu Sözcüsü Sadullah Kısacık, bütçe açığının kapatılması için çeşitli vergi ve harçların çıkarıldığını ancak "adalet açığının" kapatılmadan bütçe açığının kapatılamayacağını kaydetti. "Adalet açığının" hem iç piyasada hem de uluslararası alanda güvenilirliği zedelediğini söyleyen Kısacık, "Öngörülebilirliğimiz düşük. Sabah ne olacağını bilmeyen bir ülkede insanlar nereye parasını yatırır" dedi.

2025 ve 2026 bütçelerinde yatırımlara ve faiz giderlerine ayrılan kaynaklara da değinen Kısacık, "2025 yılında yatırımlara ayrılan pay 2 trilyon 152 milyar lira iken faize ayrılan pay 1 trilyon 350 milyar liradır. Şu anda öngörülen bütçede, 2026 yılında yatırımlara 1 trilyon 864 milyar lira, faize ise 2 trilyon 741 milyar lira ayrılmış. Yatırım ile faiz arasındaki makas giderek açılıyor" diye konuştu.

Ekonomide durgunluk yaşandığını dile getiren Kısacık, "Çarklar zorla dönüyor. Çoğu işveren, 'bugünü atlatsam işletmeyi kapatacağım' diyor ama borçları nedeniyle ayakta kalıyor. Konkordatolar ve iflaslar tarihi seviyelerde" değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde vergi ve harç artışlarının yurttaş ve esnaf üzerindeki baskıyı artırdığını ifade eden Kısacık, "Son zamanlarda Meclis'e gönderilen kanun tekliflerinin çoğu vergi, harç ya da ceza artıran düzenlemeler. Vatandaş ÖTV, KDV ödüyor; şimdi araç alım satımında harç da getiriliyor. Esnaf ve halk bunalmış durumda" şeklinde konuştu.

Kısacık, bütçe gelirlerinin artırılmasında güven unsurunun önemli olduğunu söyleyerek, "Tahsilat ekonomisinin ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Biz gelirleri artırmaya, ülkemize güveni ve refahı sağlamaya odaklanalım; gerisi zaten arkasından gelecektir" ifadelerini kullandı.