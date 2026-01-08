Albüm: 2026 Beijing Kitap Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Haberler

2026 Beijing Kitap Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

2026 Beijing Kitap Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Kitap Fuarı, 400.000'den fazla kitabın sergilendiği geniş bir etkinlik ile başladı. Fuar, 10'dan fazla temalı bölüm ve çeşitli kültürel ürünlere ayrılmış sergi alanları sunuyor.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Beijing Kitap Fuarı perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açtı. 400.000'den fazla kitabın sergilendiği fuarda, 10'dan fazla temalı bölümün yanı sıra çeşitli kültürel ürünlere ayrılmış sergi alanları da yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
