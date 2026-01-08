Albüm: 2026 Beijing Kitap Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı
BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Beijing Kitap Fuarı perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açtı. 400.000'den fazla kitabın sergilendiği fuarda, 10'dan fazla temalı bölümün yanı sıra çeşitli kültürel ürünlere ayrılmış sergi alanları da yer alıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel