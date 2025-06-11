2025 Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı

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ÖSYM, 11 Mayıs'ta düzenlenen 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 11 Mayıs'ta düzenlenen 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2025-TR-YÖS/1) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-TR-YÖS/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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