2025 Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 11 Mayıs'ta düzenlenen 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 11 Mayıs'ta düzenlenen 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2025-TR-YÖS/1) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-TR-YÖS/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel