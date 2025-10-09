Haberler

2025 Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı

ÖSYM, 19 Ekim'de yapılacak 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı için adayların giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar belgelerine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Ekim'de uygulanacak 2025-TR-YÖS/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerine "https://tryos.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
500
