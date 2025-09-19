Haberler

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, sonuçlara resmi internet sitesinden erişebilir ve kayıt işlemleri 23-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ( Ösym ) internet sitesindeki duyuruda, ÖZYES sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 23-29 Eylül tarihlerinde resmi iş günleri ve çalışma saatlerinde yapılacak.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
