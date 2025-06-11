2025 YÖKDİL/2 Sınavı Başvuruları Başladı
ÖSYM, 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvurularının bugün başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını 18 Haziran'a kadar yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 27 Temmuz tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.
Ösym'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün başlayan başvurular 18 Haziran'a kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Adaylar, ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin sitesinde yer alan sınav kılavuzundan erişebiliyor.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel