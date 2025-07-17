2025 YÖKDİL/2 Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 27 Temmuz'da düzenlenecek olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar belgelerine ulaşabilir ve sınav günü saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacaklar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 27 Temmuz'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.???

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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