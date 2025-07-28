2025 YKS Tercih Dönemi 1-13 Ağustos'ta Başlayacak

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ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih tarihlerini açıkladı. Tercihler, 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kılavuz 30 Temmuz'da yayımlanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercihlerinin 1-13 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruda, 2025- Yks Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Kılavuzun, 30 Temmuz'da adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacağı ifade edilen duyuruda, adayların tercihlerini, 1-13 Ağustos arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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