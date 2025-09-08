Haberler

2025-YKS Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
ÖSYM, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Spor Bilimleri programlarının özel yetenek sınavı sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin web sitesi üzerinden ulaşabilirler.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla yapılan 2025 Özel Yetenek Sınavı'nın (2025-ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
