2025 YKS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

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ÖSYM, 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için giriş belgelerini yayımladı. Adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için belgelerine ÖSYM'nin web sitesinden ulaşabiliyorlar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Ösym ), 21 ve 22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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