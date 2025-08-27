2025-YKS'de 500 Puanla Birinci Olan Öğrencilerin Tercihleri Açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2025-YKS) 500 tam puan alarak birinci olan 6 öğrenciden 5'i mühendislik, biri ise hukuk fakültesine yerleşti.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, TYT'de ve AYT sayısal puan türünde birinci olan Nizip Fen Lisesi mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü burslu kazandı.

AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan Özel Tan Fen Lisesi mezunu Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

YDT İngilizce birincisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne, YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarına burslu olarak girmeye hak kazandı.

YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi mezunu Abdulvahap Burro İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü, YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi mezunu Ediz Doğan Karakoç ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.

Geçen yılki YKS birincilerinden 4'ü mühendislik, 2'si iktisat, diğerleri işletme, ekonomi ve tıp bölümlerine yerleşmişti.

2023'te YKS birincilerden 3'ü tıp, 2'si mühendislik, diğerleri ise hukuk, ekonomi, psikoloji, ilahiyat bölümlerini, 2022 yılındaki birincilerden 2'si mühendislik, 2'si tıp, 2'si hukuk, diğerleri iktisat, psikoloji ve ilahiyat bölümlerini, 2021 yılı birincilerinden 2'si tıp, 2'si mühendislik, diğerleri hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, işletme ve psikoloji bölümlerini kazanmıştı.

"Ek yerleştirme süreci dikkatle takip edilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt sürecinin gerçekleşeceğini belirterek, "Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Üniversite hayatının diplomayla birlikte gençlere kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda benzersiz ufuklar açan bir tecrübe sunduğuna işaret eden Özvar, rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen fırsatın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini, bu adayların az sayıdaki boş kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacağını kaydetti.