2025 YKS Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni

Konya'da ÖNDER Konya İmam Hatipliler Derneği tarafından, 2025 YKS Türkiye genelinde ilk bine giren ve imam hatip ortaokullarında LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler için ödül töreni yapıldı.

ÖNDER Konya İmam Hatipliler Dernek Başkanı Mesut Aygül, yazılı açıklamasında, başarının alın teri, azim ve sabrın meyvesi olduğunu aktardı.

Elde edilen derecelerin, hayat yolculuğunda önemli bir merhale olduğunu belirten Aygül, şunları kaydetti:

"Ancak şunu unutmayınız ki asıl başarı, bilgiyle ahlakı, ilimle hikmeti, çalışkanlıkla sabrı bir arada taşıyabilmektir. Sizlerden beklentimiz, yalnızca akademik başarılarla değil, aynı zamanda ahlakınız, adaletiniz ve örnek duruşunuzla da bu millete hizmet etmenizdir. Hayatın her alanında ve her aşamasında İmam Hatip okullarımızdan aldığınız değerleri yaşamanız ve yaşatmanızdır. Bu değerleri her daim yaşatacağınıza yürekten inanıyorum. Evlatlarınızın başarısının arkasında sizlerin fedakarlığı, sabrı ve duası vardır. Bugün bu gurur tablosu hiç şüphesiz sizlerin de eseridir."

Ödül töreninde 22 öğrenciye, 10 bin lira ödül verildiği bildirildi.