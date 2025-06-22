2025 YKS AYT Sınavı Gerçekleştiriliyor

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Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da ÖSYM tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Öğrenciler sınav öncesi aileleriyle birlikte duygusal anlar yaşadı.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) gerçekleştiriliyor.

Yks'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, bugün saat 10.15'te başladı.

Konya'da üniversite adayları, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gitti.

Öğrenciler, anne ve babasına sarılıp dua istedikten sonra görevlilere sınav giriş belgeleri ile kimlik kartlarını göstererek okullara girdi.

Bazı aileler, okul bahçeleri ve parklarda çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Aksaray

Aksaray'da Aksaray Atatürk Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, evrak kontrolü ve üst aramalarının ardından binalara girdi.

Sınava girecek öğrencilerin aileleri çocuklarına sarılarak başarılar diledi.

Afyonkarahisar

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'nde sınava giren öğrenciler üst aramalarının ardından binaya girdi.

Aileleri, öğrencilere sarılarak başarı diledi.

Karaman

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde sınava girecek adaylar, kimlikleri ile sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

Adaylar, üst araması yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi.

Aileler, kampüs yerleşkesinde bekledi.

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel
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