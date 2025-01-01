2025 Yılının İlk Bebeği Erzincan'da Dünyaya Geldi

Erzincan'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Metehan" ismi verildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Zeynep ve Onur Ertane çiftinin 3 kilo 360 gram ağırlığında doğan bebeğine "Metehan" adı verildi.

Anne Zeynep Ertane, yılın ilk dakikalarında doğan bebeğini kucağına almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Baba Onur Ertane de bebeklerinin 2025 yılının ilk gününde dünyaya gelmesinin kendilerinde farklı bir heyecan yarattığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da aileyi ziyaret ederek tebriklerini iletti.