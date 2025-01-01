2025 Yılının İlk Bebeği Bursa'da Dünyaya Geldi: Bilge

Bursa'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Bilge" ismi verildi.

Kentte yeni yılın ilk bebeği Bursa Şehir Hastanesi'nde doğdu. Elif, Nevzat Ünlü çiftinin kız bebekleri 3 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Yeni yılın ilk dakikalarında gözlerini açan bebek ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, Ünlü çiftini hastanede ziyaret etti.

2024 yılında son doğan bebek olan Gülcan, Metin Çağlayan çiftinin kızı Ezgi Ela'yı da ziyaret eden protokol üyeleri, bebeklere hediyesini verip sağlıklı ömürler diledi.

Yeni yıl mesajı

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Tüm hemşehrilerimize sağlık, afiyet ve huzur içerisinde güzel bir sene diliyorum." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da yeni yılın birlik, beraberlik ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise büyük umutlarla 2025 yılını karşıladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yılın döndüğü bu saatlerde milletimizin huzuru ve refahı için çalışan polisimizi, jandarmamızı, sağlık çalışanlarımızı ve temizlik ekibindeki çalışma arkadaşlarımızı iş başında ziyaret ettik. Yeni yılın aziz milletimize ve tüm insanlığa adaleti, barışı, huzuru getirmesini temenni ediyorum."