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2025 yılından önceki son Ay tutulması ABD'de görüntülendi

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Amerika Birleşik Devletleri'nde Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, yerel saat ile (EST) bu sabah 03.02'de Dünya'nın gölgesine girmeye başlayarak 'Ay tutulması' olayı gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, yerel saat ile (EST) bu sabah 03.02'de Dünya'nın gölgesine girmeye başlayarak 'Ay tutulması' olayı gerçekleşti.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Dünya Güncel Haberler

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