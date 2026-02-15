Ticaret Bakanlığı 2025'te 85 Bin Kaçak Hayvan Ele Geçirdi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl gerçekleştirilen 51 operasyonda, kaçak girişim kapsamında 85 bin 342 canlı hayvana el konuldu. Bakanlık, söz konusu kaçak girişimlerin toplam maddi değerinin 32 milyon 578 bin lira olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlara dair açıklama yaptı. Bakanlık, 51 operasyonda toplam maddi değeri 32 milyon 578 bin 416 lira olan 85 bin 342 canlı hayvana el konulduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, canlı hayvanların büyük bölümünün kara sınırında yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"2025 yılı içerisinde kara sınır kapılarında 42 olayda 38 bin 263 adet, havalimanı gümrük sahalarında ise 6 olayda 39 bin 75 adet canlı hayvan yakalaması gerçekleştirildi. Yakalamaların büyük bölümü kara sınır gümrük kapılarında gerçekleşmiştir. Kara sınır kapılarında 42 olayda 38 bin 263 adet canlı hayvan ele geçirilmiş, bu yakalamaların toplam değeri 21 milyon 161 bin 238 TL olmuştur. Havalimanı gümrük sahalarında ise 6 olayda 39 bin 75 adet canlı hayvan yakalanmış, 5 milyon 837 bin 655 TL değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiştir. Operasyonlarda; on binlerce adet sülük, çeşitli türlerde kuşlar (güvercin, papağan, kanarya, keklik, şahin, gökdoğan), maymun, kaplumbağa, su kaplumbağası, kedi, köpek ve yavru köpekler, sığır ve damızlık gebe düve, balık ve mercan gibi farklı türlerde canlı hayvanlar ele geçirilmiştir."

Yakalanan bazı hayvanların Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunan türler olduğuna dikkati çeken Bakanlık, canlılarla ilgili uygulanan sürece dair de bilgi verdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gümrüklü yer ve sahalarda ele geçirilen canlı hayvanlar, veteriner sınır kontrol noktalarında görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personelince muayene edilmekte; düzenlenen raporlar doğrultusunda Bakanlığın ilgili taşra birimlerine teslim edilmektedir. CITES kapsamında koruma altındaki türler ise, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ilgili bölge müdürlüklerine teslim edilmektedir. Gümrüklerde el konulan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüklerine teslim edilen canlı yaban hayvanları, uygun rehabilitasyon merkezleri veya hayvanat bahçelerine ulaştırılmakta; sağlık kontrolleri ve gerekli görülmesi halinde tedavileri yapılmaktadır. Karantina uygulamaları sonrasında rehabilitasyon ve koruma süreçleri başlatılmaktadır."

Kaçakçılıkla mücadelenin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda doğal hayatın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir görev olduğu belirtilen açıklamada, kaçakçılık yapanlar hakkında idari yaptırım ve ceza işlemlerinin de gecikmeden uygulandığı belirtildi.