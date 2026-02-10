Tüik: Büyükbaş Hayvan Sayısı Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 4,3 Artarak 17 Milyon 709 Bin Baş Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hayvansal Üretim İstatistikleri 2025 yılı verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan sayısı da 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 57 milyon 874 bin baş olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2025 yılı Hayvansal Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında artış kaydedildi. Bültene konu verilerin toplanması, işlenmesi ve yayına hazır hale getirilmesinden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, yayımlanmasından ise TÜİK'in sorumlu olduğu belirtildi.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bin baş oldu. Büyükbaş hayvanlar içinde sığır sayısı yüzde 4,3 artışla 17 milyon 544 bin başa, manda sayısı ise yüzde 1,7 artarak 164 bin 785 başa yükseldi.

Küçükbaş hayvan sayısı da 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 57 milyon 874 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan kategorisinde koyun sayısı yüzde 5,9 artışla 46 milyon 689 bin başa, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artarak 11 milyon 186 bin başa çıktı.

Öte yandan yaş ipek kozası ve bal üretiminde de artış görüldü. Yaş ipek kozası üretimi bir önceki yıla göre yüzde 38,4 artarak 118 ton olurken, bal üretimi yüzde 1,8 artışla 97 bin 253 ton olarak kaydedildi.