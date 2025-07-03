2025 Yılı Kamu Görevlileri ve Emeklilerin Maaş Artışları Açıklandı

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2025 yılının ikinci yarısında memur ve memur emeklilerinin maaşları ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Yapılan artışlarla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 TL'ye yükseldi.

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörüldü. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 16,67 arttı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu artışlar neticesinde 2025 yılı temmuz dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

ÜNVANLAR

DERECE

NET GÖREV AYLIĞI

Ocak-Haziran 2025 (TL)

Temmuz-Aralık 2025 (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)

1/4

66.358

76.659

MEMUR (Üniversite Mezunu)

9/1

45.555

52.617

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

58.663

67.766

ÖĞRETMEN

1/4

52.935

61.146

BAŞKOMİSER

3/1

64.481

74.490

POLİS MEMURU

8/1

58.938

68.084

UZMAN DOKTOR

1/4

109.154

126.119

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu)

5/1

53.465

61.759

MÜHENDİS

1/4

67.691

78.200

TEKNİSYEN (Lise Mezunu)

11/1

47.224

54.547

PROFESÖR

1/4

96.374

111.348

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

63.877

73.792

VAİZ

1/4

55.332

63.916

AVUKAT

1/4

63.637

73.515

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
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