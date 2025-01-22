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2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıda 2024 Yılı Yatırım Programında yer alan 752 proje hakkında bilgi verildi. Projelerin 31 milyar 329 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında 2025 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Akın, toplantının açılışında, kentte yerel yönetimlerin de dahil olduğu 2024 Yılı Yatırım Programında, 752 yatırım projesinin yer aldığını aktardı.

Bunlardan 376'sının tamamlandığını, 258'in üzerinde çalışmaların sürdüğünü, 93 projenin de ihale aşamasında olduğunu anlatan Akın, projelerin toplam tutarının 31 milyar 329 milyon lira olduğunu, 2024 yılı itibarıyla da 24 milyar 605 milyon lirasının harcama yapıldığını belirtti.

Düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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