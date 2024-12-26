2025 Yılı İdari Para Cezaları Yeniden Değerleme Oranıyla Artırıldı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı tarafından 2025 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranı doğrultusunda arttırıldı.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18 inci maddesine göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kanunda öngörülen idari para cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı. İlgili kanuna göre 2025 yılında uygulanacak idari para cezaları 45 bin 614 TL ile 1 milyar 439 milyon 300 bin TL arasında değişecek. Yeni miktarların uygulanmasına, 1 Ocak 2025 tarihinde başlanacak.