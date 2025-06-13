2025 Yılı İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları Atama Kararnamesi Yayımlandı

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Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan kararnamede 1235 icra müdür ve müdür yardımcısının görev yeri değişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, atamanın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcıları Atama Kararnamesi'yle 1231'i nakil, 4'ü hizmet gereği olmak üzere 1235 icra müdür ve müdür yardımcısının görev yeri değişti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 2025 yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcıları Atama Kararnamesi yayımlandı.

Kararname kapsamında 1231'i nakil, 4'ü hizmet gereği olmak üzere 1235 icra müdür ve müdür yardımcısının görev yeri değişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kararnameyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına İlişkin 2025 yılı Atama Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararnamemizin adalet teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, icra müdür ve icra müdür yardımcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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