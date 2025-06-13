2025 Yılı İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları Atama Kararnamesi Tamamlandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcıları Atama Kararnamesi'nin yayımlandığını duyurdu. 1235 icra müdür ve icra müdür yardımcısının görev yerleri değişti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcıları Atama Kararnamesi tamamlandığını belirterek, "Görev yerleri değişen icra müdür ve icra müdür yardımcılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 2025 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcıları Atama Kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında 1235 icra müdür ve icra müdür yardımcısının görev yeri değişti. Kararname ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2025 Yılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcıları Atama Kararnamesini tamamladık. Kararnamemizin adalet teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, görev yerleri değişen icra müdür ve icra müdür yardımcılarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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