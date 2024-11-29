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2025 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi

2025 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi
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2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

(TBMM) - 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin kabul edilmesinin ardından Bütçe Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi. 16 maddeden oluşan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2023 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de Komisyonda kabul edildi.

Bütçenin kabul edilmesinin ardından konuşan CHP Komisyon Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, "CHP olarak sıklıkla bütçe hakkını dile getirdik. TBMM'nin bütçe hakkını usulü ve özü itibarıyla hukuka uygun biçimde kullanmasının önemini vurguladık. Bu çerçevede Plan ve Bütçe Komsiyonu'nun daha etkin olmasını ve bütçe ödenekleri konusunda da inisiyatif kullanabilmesinin yolunun açılmasının gerekli olduğunu belirttik" dedi.

DEM Parti Saruhan Oluç da komisyon sürecinde emek veren herkese teşekkür ederek; "Zaman zaman gerilimli tartışmalar olsa da birbirimizi anladık zannediyorum katılmamakla birlikte. Tabii ki başka koşullarda bu bütçe görüşmelerini yapmak isterdik. Daha demokratik, katılımcı ve müzakerelerde gerçekten sonuç alabilecek şekilde sürdürmek isterdik ama sonuçta görüşlerimizi açıklamakla yetiniyoruz. Daha demokratik bir ortamda tartışmak isterdik. Maalesef kayyum atamalarıyla her hafta bütçe tartışmalarında başka konularda konuşmak zorunda kaldık. Umarız yürütme bu demokrasi ayıbından bir an evvel uzaklaşmak için adımlar atmayı düşünür" diye konuştu.

İYİ Parti Komisyon Sözcüsü Erhan Usta ise komisyon görüşmelerine yaz döneminden itibaren çalışmaya başladıklarını belirterek, "Keşke burada ufak tefek de olsa bir şeylerin üzerinde mutabık kalabilsek de değiştirebilseydik" dedi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "39 günlük komisyon sürecinin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütçe hazırlık sürecindeki güçlü liderliği ve sağladığı vizyon için şükranlarımı sunarken, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yönelik adımlara Cumhur İttifakı çatısı altında destek veren siyasi partilere ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi iletirim" dedi. Yılmaz, komisyon üyelerine teşekkür ederek bütçenin hayırlı olmasını diledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ise şöyle konuştu:

"39 gün süren görüşmelerde toplam 21 birleşim 81 oturumda yaklaşık 235 saat mesai yapılmıştır. 267 milletvekilimizin toplam 1330 söz talebi karşılandı. Başka bir deyişle Meclis'teki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 45'i bu müzakerelere doğrudan katılarak katkıda bulundu. Bütçe sürecini demokratik bir müzakere ortamında katılımcı bir şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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