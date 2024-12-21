2025 Yılı Bütçe Teklifi ve 2023 Kesin Hesap Kanunu TBMM'de Kabul Edildi
TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi. Bütçe teklifi için 317 kabul, 249 ret oyu verildi.
(TBMM) - 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 567 oy kullanıldı; teklife 317 kabul, 249 ret ve 1 çekimser oy verildi.
2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 568 oy kullanıldı; teklife 318 kabul, 249 ret ve 1 çekimser oy verildi.
Başkan Kurtulmuş, birleşimi 24 Aralık saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.