2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Başlıyor

(TBMM) – Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler yarın Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile tamamlanacak. Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri ise 9 Aralık'ta başlayacak ve 12 gün sürecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, bugün Adalet Bakanlığı ile devam ediyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler yarın Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleriyle tamamlanacak.

Bütçe kanununa ilişkin teklif, bir haftalık aranın ardından TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık'ta görüşülmeye başlanacak ve aralıksız 20 Aralık'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin 22 Ekim'de sunum yapmış ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerle başlamıştı.

Bütçe görüşmeleri, Genel Kurulda 9 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak. Genel Kurul, tatil günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak ve günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek. Görüşmeler 12 günde tamamlanacak.

Başlangıçta bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde yürütme adına yapılacak sunuş konuşması süreye tabi tutulmaksızın yapılacak. Hükümet adına sunuş konuşması hariç, siyasi parti grupları ve yürütmeye, istemeleri halinde 70 dakika süre verilecek. Kişisel konuşmalar ise 10'ar dakika olacak.

Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler, 8 turda tamamlanacak; turların bitiminden sonra bütçe ve kesin hesap kanun teklifi maddeleri oylanacak.

Gruplar ve yürütme adına yapılacak konuşmalar 70'şer, kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak. Her tur için soru-cevap işlemi, 15 dakika soru, 15 dakika cevapla sınırlandırılacak.

Bütçenin son günü 20 Aralık'ta görüşmelere saat 14.00'te başlanacak ve bitimine kadar çalışılacak. Son gün gruplar ve yürütmeye 70'şer dakika süre verilecek, kişisel konuşmalar da 10'ar dakika olacak.

Genel Kurul çalışma takvimi

2025 yılı bütçesinin Genel Kurul'daki görüşme takvimi şöyle:

10 Aralık Salı: TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı

11 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

12 Aralık Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

13 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı

14 Aralık Cumartesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı

15 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı

16 Aralık Pazartesi: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

17 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

Meclis'in bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.