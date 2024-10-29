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2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başlıyor
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yarın saat 10.00'da başlayacak. Görüşmeler, 29 Kasım Cuma günü sona erecek.

(ANKARA) - 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin genel üzerindeki görüşmeler yarın saat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak. Komisyondaki görüşmeler, 29 Kasım Cuma günü sona erecek.

2025 yılı bütçesi için maraton yarın başlıyor. 2025 yılı bütçe görüşme takvimine göre; 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, yarın saat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak. TBMM'nin bütçesi ise 31 Ekim Perşembe günü görüşülecek.

Komisyondaki bütçe görüşmeleri, 29 Kasım Cuma günü sona erecek. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, aralık ayında Genel Kurul gündemine gelecek ve yıl bitmeden yasalaşacak.

Bütçe görüşme takvimine göre program şöyle:

30 Ekim                                  Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler

31 Ekim  Perşembe                  TBMM

5 Kasım Salı                            Gençlik ve Spor Bakanlığı

6 Kasım Çarşamba                   Tarım ve Orman Bakanlığı

7 Kasım Perşembe                   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

8 Kasım Cuma                         Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

12 Kasım Salı                           Ticaret Bakanlığı

13 Kasım Çarşamba                  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

14 Kasım Perşembe                  Milli Eğitim Bakanlığı

15 Kasım Cuma                        Hazine ve Maliye Bakanlığı

18 Kasım Pazartesi                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

19 Kasım Salı                           Sağlık Bakanlığı

20 Kasım Çarşamba                  İçişleri Bakanlığı

21 Kasım Perşembe                  Dışişleri Bakanlığı

22 Kasım Cuma                        Kültür ve Turizm Bakanlığı

25 Kasım Pazartesi                   Milli Savunma Bakanlığı

26 Kasım Salı                          Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

27 Kasım Çarşamba                 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

28 Kasım Perşembe                 Adalet Bakanlığı

29 Kasım Cuma                       Cumhurbaşkanlığı

2025 yılı Gelir Bütçesi

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Maddeleri

2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Maddeleri

Kaynak: ANKA / Güncel

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Politika Ekonomi Finans Güncel

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