2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başlıyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yarın saat 10.00'da başlayacak. Görüşmeler, 29 Kasım Cuma günü sona erecek.
(ANKARA) - 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin genel üzerindeki görüşmeler yarın saat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak. Komisyondaki görüşmeler, 29 Kasım Cuma günü sona erecek.
2025 yılı bütçesi için maraton yarın başlıyor. 2025 yılı bütçe görüşme takvimine göre; 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, yarın saat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak. TBMM'nin bütçesi ise 31 Ekim Perşembe günü görüşülecek.
Komisyondaki bütçe görüşmeleri, 29 Kasım Cuma günü sona erecek. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, aralık ayında Genel Kurul gündemine gelecek ve yıl bitmeden yasalaşacak.
Bütçe görüşme takvimine göre program şöyle:
30 Ekim Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler
31 Ekim Perşembe TBMM
5 Kasım Salı Gençlik ve Spor Bakanlığı
6 Kasım Çarşamba Tarım ve Orman Bakanlığı
7 Kasım Perşembe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
8 Kasım Cuma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
12 Kasım Salı Ticaret Bakanlığı
13 Kasım Çarşamba Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
14 Kasım Perşembe Milli Eğitim Bakanlığı
15 Kasım Cuma Hazine ve Maliye Bakanlığı
18 Kasım Pazartesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
19 Kasım Salı Sağlık Bakanlığı
20 Kasım Çarşamba İçişleri Bakanlığı
21 Kasım Perşembe Dışişleri Bakanlığı
22 Kasım Cuma Kültür ve Turizm Bakanlığı
25 Kasım Pazartesi Milli Savunma Bakanlığı
26 Kasım Salı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
27 Kasım Çarşamba Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
28 Kasım Perşembe Adalet Bakanlığı
29 Kasım Cuma Cumhurbaşkanlığı
2025 yılı Gelir Bütçesi
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Maddeleri
2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Maddeleri