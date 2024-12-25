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2025 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Açıklandı

2025 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Açıklandı
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Adalet Bakanlığı, 2025 yılı için bilirkişilere ödenecek asgari ücret tarifesini Resmi Gazete'de yayımladı. Farklı mahkemelerde görev yapan bilirkişiler için ödenecek ücretler belirlendi ve bazı durumlarda artırılabilecek veya indirilebilecek.

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı'nın "2025 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalarda bin 600 lira ödenecek. Bilirkişiler, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da bin 600 lira alacak.

Asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle ilgili 2 bin 700 lira alacak bilirkişilere, aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 2 bin 100 lira ücret verilecek.

Bilirkişilere, ağır ceza mahkemelerinde, asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 200 lira ödeme yapılacak. Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinde görülen dava ve işlere ilişkin 3 bin 400 lira ücret verilecek olan bilirkişilere, Yargıtay ile Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için 4 bin 200 lira ödeme yapılacak.

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi teminde yaşanan güçlüğü, uyuşmazlığın niteliği ve uyuşmazlık konusunun değerini, dosya ve eklerinin kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, inceleme ve keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek ücreti artırabilecek.

Öte yandan, görevlendirmeyi yapan merciler, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilecek. Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılabilecek.

Ek rapor için bilirkişi ücreti

Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilecek.

Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmeyecek.

Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde de ayrıca bir ücret ödemesi yapılmayacak.

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan mercinin uygun görmesi halinde, ileride ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilecek.

Yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilecek. Ücretler, vergi kesintisi yapıldıktan sonra bilirkişilere ödenecek.

Tarife, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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