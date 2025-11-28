Haberler

2025 Yılı Başarılı Gazeteci Ödülleri Sahiplerini Buldu

Rize Aktif Gazeteciler Derneği tarafından Yavuzer Tarlan anısına düzenlenen ödül töreninde, Demirören Haber Ajansı muhabirleri Mehmet Can Peçe, Cevahir Topaloğlu ve Adem Akatin çeşitli ödüllere layık görüldü.

RİZE Aktif Gazeteciler Derneği tarafından Yavuzer Tarlan anısına düzenlenen '2025 yılı Başarılı Gazeteci ödülleri' sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı Rize muhabirleri Mehmet Can Peçe, Cevahir Topaloğlu ve Adem Akatin; 'eğitim' ve 'araştırma istihbarat' kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Rize Aktif Gazeteciler Derneği (RAGDER) tarafından uzun yıllar Rize'de görev yapan ve 2023 yılında hayatını kaybeden gazeteci Yavuzer Tarlan anısına '2025 yılı Başarılı Gazeteci ödülleri' töreni düzenledi. Rize Öğretmenler Evi'nde düzenlenen törende; dereceye girenlere ödülleri verildi. 'Araştırma istihbarat' kategorisinde Demirören Haber Ajansı Rize muhabirlerden Mehmet Can Peçe, 'Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcuya sağ ulaşıldı' başlıklı haberi ile ödüle görüldü. Cevahir Topaloğlu ise 'Mezun olduğu okulda ilk öğretmeniyle meslektaş oldu' başlılık haberi ile 'Yılın Eğitim Haberi' dalında ödül aldı. Adem Akatin de 'Sınıfa dönüştürülen kafede, 32 yıl sonra duygusal buluşma' başlık haberi ile 'Mansiyon' ödülüne layık görüldü. Peçe'ye; ödülünü Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Cantürk takdim etti. Topaloğlu'na; ödülünü DHA Trabzon Bölge Müdürü Fatih Turan, Akatin'e ödülünü ise Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
