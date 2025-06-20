2025-YDUS 1. Dönem Sonuçları Açıklandı

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ÖSYM, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sınavda yer alan bir soru iptal edildi. Adaylar sonuçlarına ve cevap kağıtlarına erişim sağlayabilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS) 1. Dönem sonuçları açıklandı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta düzenlenen 2025-YDUS 1. Dönem sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, itirazların değerlendirilmesi üzerine Genel Cerrahi Alanı Temel Soru Kitapçığında yer alan 21 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Adaylar, ayrıca cevap kağıtlarının görüntülerini, işaretlemelerinin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını 10 gün boyunca "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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