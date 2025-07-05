2025 YDS İngilizce Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/İngilizce) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unun erişime açıldığını duyurdu.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılan 2025-YDS/İngilizce'nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 15 Temmuz'da sona erecek.