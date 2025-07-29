2025 YDS İngilizce Sonuçları Açıklandı

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 5 Temmuz'da yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/İngilizce) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 5 Temmuz'da yapılan 2025-YDS/İngilizce'ye giren adayların değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Öte yandan, sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini ve doğru cevapları görebilecek.

Adaylar ayrıca, soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevabı da görüntüleyebilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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