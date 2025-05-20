2025 YDS Başvuruları Başladı

2025 YDS Başvuruları Başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS-İngilizce) başvuruları 26 Mayıs'a kadar alınacak. Sınav 5 Temmuz'da gerçekleşecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS-İngilizce) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Temmuz'da uygulanacak sınavın başvuruları, bugünden itibaren 26 Mayıs'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-YDS-İngilizce Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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