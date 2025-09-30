Haberler

2025 YDS/2 Sınavı İçin Başvurular Başladı

ÖSYM, 16 Kasım'da yapılacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın başvurularının 8 Ekim'e kadar süreceğini duyurdu. Adaylar başvurularını online veya başvuru merkezlerinden yapabilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 16 Kasım'da yapılacak sınavın başvuruları 8 Ekim'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-YDS/2 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

