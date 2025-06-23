2025 Yaz Davos Forumu, Tianjin'de Düzenlenecek

TİANJİN, 23 Haziran (Xinhua) -- 2025 Yaz Davos Forumu, 24-26 Haziran tarihleri arasında Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenecek. Organizatörler, toplantıya yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Organizatörlerin 17 Haziran'da başkent Beijing'de yaptıkları açıklamaya göre Dünya Ekonomik Forumu'nun 16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı olarak da bilinen bu yılki Yaz Davos Forumu, "Yeni Dönemde Girişimcilik" temasıyla gerçekleşecek. Forumda 90'dan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 1.800 katılımcının bir araya gelmesi bekleniyor.