2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 5 Temmuz'da yapılacak 2025 YDS/İngilizce sınavına başvuran adayların giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden alabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Ösym ), 5 Temmuz'da yapılacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/İngilizce) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDS/İngilizce sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

5 Temmuz'da yapılacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Takımda kalacak mı? Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye cevap geldi

Takımda kalacak mı? Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye cevap geldi
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.