2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
ÖSYM, 5 Temmuz'da yapılacak 2025 YDS/İngilizce sınavına başvuran adayların giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden alabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Ösym ), 5 Temmuz'da yapılacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/İngilizce) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDS/İngilizce sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
5 Temmuz'da yapılacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel