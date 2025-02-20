2025 Uluslararası Savunma Fuarı Abu Dabi'de Başladı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de devam eden fuar, 65 ülkeden 1.565 savunma şirketinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlik, uluslararası barış ve güvenliği desteklemeyi amaçlayan savunma teknolojilerini sergilemekte.
ABU DABİ, 20 Şubat (Xinhua) -- 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Fuarı ile birlikte devam ediyor. Uluslararası barış ve güvenliği desteklemeyi amaçlayan en son savunma teknoloji ve çözümlerini sergilemek üzere 65 ülkeden 1.565 savunma şirketinin katıldığı etkinlik 21 Şubat'a kadar devam edecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel