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2025 Uluslararası Plastik Fuarı Dakka'da Sonuçlandı

2025 Uluslararası Plastik Fuarı Dakka'da Sonuçlandı
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Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen 2025 Uluslararası Plastik Fuarı, 4 gün süren etkinliğin ardından başarılı bir şekilde tamamlandı. Fuar, 800'den fazla stantla ve 10.000'den fazla ziyaretçiyle sektördeki önemli markaları bir araya getirdi.

DAKKA, 17 Şubat (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve 4 gün süren 2025 Uluslararası Plastik Fuarı cumartesi günü sona erdi.

Bu yıl fuarda 800'den fazla stant yer alırken, farklı ülkelerden 390'dan fazla lider marka ürünlerini sergiledi.

Yerel The Business Standard gazetesinin haberine göre Uluslararası Plastik Fuarı, 3. günün ortaları itibarıyla 10.000'den fazla ziyaretçinin katılımıyla büyük ilgi gördü.

Bangladeş Plastik Eşya Üreticileri ve İhracatçıları Birliği ve Yorkers Ticaret ve Pazarlama Hizmetleri Limited Şirketi tarafından ortaklaşa düzenlenen fuar, plastik, baskı ve ambalaj alanlarında faaliyet gösteren uluslararası üreticiler, alıcılar ve sektör liderleri için önde gelen bir platform olarak dikkat çekiyor.

Organizatörlere göre fuar, ağ oluşturma ve bilgi paylaşımı için bir merkez olarak hizmet verip ticari büyümeyi ve işbirliğini teşvik ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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