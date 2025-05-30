2025 Uluslararası İnsansı Robot Beceri Yarışması Şanghay'da Başladı

2025 Uluslararası İnsansı Robot Beceri Yarışması Şanghay'da Başladı
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Çin'in Şanghay kentinde, endüstriyel ve ticari uygulamalara odaklanan 2025 Uluslararası İnsanı Robot Beceri Yarışması, 60'tan fazla uluslararası takımın katılımıyla başladı.

SHANGHAİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2025 Uluslararası İnsansı Robot Beceri Yarışması perşembe günü başladı. Endüstriyel, ev içi ve ticari uygulamalara odaklanan etkinlikte 60'ın üzerinde uluslararası takım, robot uygulamaları ve temel teknoloji yenilikleri alanlarında yarışıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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